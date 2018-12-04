www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка канцелярских переплетных материалов для УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 13:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
{}
Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских переплетных материалов для УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 11:00 GMT +304.12.2018 11:0004.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78189Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских переплетных материалов для УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Начальная цена
54 265,47
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г.Чайковский, промышленная зона «Сутузово», центральный склад УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 30 дней). Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 2.000