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    Главная / Торги / Электродвигатель ( Черский, 28)

    Электродвигатель ( Черский, 28)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 01:0004.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78186Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78186

    Наименование закупки

    Электродвигатель ( Черский, 28)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 11:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электродвигатель ( Черский, 28)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 01:00 GMT +304.12.2018 01:0004.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78186Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатель ( Черский, 28)

    Начальная цена

    48 980,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 2050 руб.). Пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель асинхронный трехфазный 90L2 2600ВТ 3420ОБ/МИН IP55 440В IM B35 Лапы В3: 125х140ММ Фланец В5/14: 200/130/165ММ Нидерланды"

    Кол-во: 1.000

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