Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 08:0004.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78184Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78184

    Наименование закупки

    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 11:12

    Документация процедуры

    Спецификация_Устройство_ворот.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 08:00 GMT +304.12.2018 08:0004.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78184Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".

    Начальная цена

    177 795,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Основанием для оплаты Товара служит счет, счет-фактура (при наличии) на оплату поставленной партии Товара, выставленный Поставщиком, и накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ворота подъемные промышленные ProPlus 45ММ 4000х4000 К, RAL 7045"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 265749
    Поставка выносного заправочного устройства, труб и опор
    Поставка выносного заправочного устройства, труб и опор
    265749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 75990
    Поставка МТР (Запчасти для перил)
    Поставка МТР (Запчасти для перил)
    75990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    164 930
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77259
    Фонари ФОГОР морского исполнения (Черский 93)
    Фонари ФОГОР морского исполнения (Черский 93)
    77259
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    17 746
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77684
    144-18 Топчев фонарь
    144-18 Топчев фонарь
    77684
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    6 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Ценовой запрос № 77885
    Поставка ППУ труб и соединительных деталей
    Поставка ППУ труб и соединительных деталей
    77885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    179 460
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ЛОК Витязь
    Ценовой запрос № 78729
    Оборудование для пропускного пункта
    Оборудование для пропускного пункта
    78729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    102 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Ценовой запрос № 80564
    Поставка труб и соединительных деталей ППУ-ОЦ
    Поставка труб и соединительных деталей ППУ-ОЦ
    80564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    141 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 80924
    Поставка металлокаркаса тип Д
    Поставка металлокаркаса тип Д
    80924
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    491 525
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить