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    Главная / Торги / Поставка инверторного сварочного источника

    Поставка инверторного сварочного источника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78182Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78182

    Наименование закупки

    Поставка инверторного сварочного источника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 11:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    +7 3462 95-56-01

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    sur-info@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антонова Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инверторного сварочного источника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 10:00 GMT +304.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78182Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инверторного сварочного источника

    Начальная цена

    145 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, включать стоимость доставки в цену товара. Возможна доставка в другие регионы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат сварочный LINCOLN ELECTRIC Invertec 300TPX 380В 22КГ IP23, 349x247x502ММ K12060-1"

    Кол-во: 1.000

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