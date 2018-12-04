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Наименование закупки
Поставка оборудования пожаротушения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 11:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-57-82
Факс
Адрес электронной почты
iatrofimov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования пожаротушения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 00:00 GMT +304.12.2018 00:0004.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78181Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования пожаротушения
Начальная цена
136 208,41
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, 666781, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, в течение 30 рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов. Поставка Продукции в районы Крайнего Севера, упаковка должна соответствовать ГОСТ 15846-2002. Продукция, поставляется на объекты Якутского и Иркутского центров газодобычи. Требования к упаковке, маркировке Продукции, отгрузке негабаритных и тяжеловесных грузов содержатся в Приложении № 8 к Договору. Кроме того, упаковка Продукции должна также соответствовать требованиям ГОСТ 23170 и нормативно-технической документации на изделия конкретных видов, маркировка Продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192, стандартам или техническим условиям на изделия конкретных видов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 25.000