Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, в течение 30 рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов. Поставка Продукции в районы Крайнего Севера, упаковка должна соответствовать ГОСТ 15846-2002. Продукция, поставляется на объекты Якутского и Иркутского центров газодобычи. Требования к упаковке, маркировке Продукции, отгрузке негабаритных и тяжеловесных грузов содержатся в Приложении № 8 к Договору. Кроме того, упаковка Продукции должна также соответствовать требованиям ГОСТ 23170 и нормативно-технической документации на изделия конкретных видов, маркировка Продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192, стандартам или техническим условиям на изделия конкретных видов.