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Наименование закупки
Ремонт системы отопления 44 ФЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 11:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Почтовый адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Контактный телефон
+7 83147 7-37-22
Факс
--
Адрес электронной почты
aktt@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коннов Петр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт системы отопления 44 ФЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 08:00 GMT +304.12.2018 08:0004.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78175Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт системы отопления 44 ФЗ
Начальная цена
369 008,25
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская обл, г.Арзамас, ул. 9 Мая, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится безналичными денежными средствами в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приемки работ на основании выставленного счета на оплату.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ АКТТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ
Адрес местонахождения
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Кол-во: 1.000