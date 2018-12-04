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    Главная / Торги / Ремонт системы отопления 44 ФЗ

    Ремонт системы отопления 44 ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 08:0004.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78175Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78175

    Наименование закупки

    Ремонт системы отопления 44 ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 11:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ремонт системы отопления 44 ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 08:00 GMT +304.12.2018 08:0004.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78175Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт системы отопления 44 ФЗ

    Начальная цена

    369 008,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл, г.Арзамас, ул. 9 Мая, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится безналичными денежными средствами в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приемки работ на основании выставленного счета на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт системы отопления"

    Кол-во: 1.000

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