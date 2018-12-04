Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ТО и ТР ГТС

    ТО и ТР ГТС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 11:0004.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78158Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78158

    Наименование закупки

    ТО и ТР ГТС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 09:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСЕРВИСКАР"
    Все закупки и тендеры ООО "ЮСК"

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 351

    Почтовый адрес

    350018, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Онежская, 62

    Контактный телефон

    +7 918 679-89-86

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    6798986@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войтенко Вадим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО и ТР ГТС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 11:00 GMT +304.12.2018 11:0004.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78158Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО и ТР ГТС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Темрюк,порт,Территория ООО ГазпромсервисРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 14 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ЮСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ЮСК"

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 351

    350018, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Онежская, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиатор; Модель: 164302333071"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265858
    Блок кондиционера внутренний Mitsubishi SRK100ZR-W
    Блок кондиционера внутренний Mitsubishi SRK100ZR-W
    265858
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265796
    Блок кондиционера наружный Mitsubishi SRC50ZS-W
    Блок кондиционера наружный Mitsubishi SRC50ZS-W
    265796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Ценовой запрос № 78389
    Тепловентиляторы
    Тепловентиляторы
    78389
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    29 617
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 82072
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    82072
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    8 051
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 84147
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    84147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 06:30(GMT+03:00)
    348 627
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84366
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    84366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    332 498
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 84635
    Радиатор масляный. 31
    Радиатор масляный. 31
    84635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    3 432
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить