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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ТО и ТР ГТС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 09:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 351
Почтовый адрес
350018, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Онежская, 62
Контактный телефон
+7 918 679-89-86
Факс
--
Адрес электронной почты
6798986@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Войтенко Вадим Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ТР ГТС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 11:00 GMT +304.12.2018 11:0004.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78158Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ТР ГТС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г.Темрюк,порт,Территория ООО ГазпромсервисРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 14 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ЮСК"
Все закупки и тендеры ООО "ЮСК"
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 351
350018, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Онежская, 62
Кол-во: 1.000