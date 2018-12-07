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    Главная / Торги / Оказание услуг по поставке и монтажу (установке) жалюзи и рулонных штор для Отделения-НБ Республика Татарстан и Регионального центра развития «Казань» в Отделении-НБ Республика Татарстан

    Оказание услуг по поставке и монтажу (установке) жалюзи и рулонных штор для Отделения-НБ Республика Татарстан и Регионального центра развития «Казань» в Отделении-НБ Республика Татарстан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 13:0007.12.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78157Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78157

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поставке и монтажу (установке) жалюзи и рулонных штор для Отделения-НБ Республика Татарстан и Регионального центра развития «Казань» в Отделении-НБ Республика Татарстан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 09:32

    Документация процедуры

    Приложение_2_Техническое_задание.docx

    Приложение_1_Форма_1_-_Рекомендуемая_форма_подачи_предложения.doc

    ЗЗДТ-4.1023.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Контактный телефон

    +7 831 431-98-98

    Факс

    Адрес электронной почты

    22svc_zakupki@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по поставке и монтажу (установке) жалюзи и рулонных штор для Отделения-НБ Республика Татарстан и Регионального центра развития «Казань» в Отделении-НБ Республика Татарстан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 13:00 GMT +307.12.2018 13:0007.12.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78157Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поставке и монтажу (установке) жалюзи и рулонных штор для Отделения-НБ Республика Татарстан и Регионального центра развития «Казань» в Отделении-НБ Республика Татарстан

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Республика Татарстан, г. Казань ул. Баумана, 37Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Волго-Вятское ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по поставке и монтажу (установке) жалюзи и рулонных штор для Отделения-НБ Республика Татарстан и Регионального центра развития «Казань» в Отделении-НБ Республика Татарстан"

    Кол-во: 1.000

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