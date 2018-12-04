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    Главная / Торги / Поставка металлопроката согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка металлопроката согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78155Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78155

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 14:14

    Документация процедуры

    Спецификация_и_техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 09:00 GMT +304.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78155Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    495 346,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура стальная 12ММ А500С 11,7М"

    Кол-во: 0.210

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