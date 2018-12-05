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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка электроинструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 09:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 903 395-30-37
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
islamkin@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электроинструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2018 11:00 GMT +305.12.2018 11:0005.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78149Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроинструмента
Начальная цена
348 399,14
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится Покупателем в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты приемки Товара Покупателем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Кол-во: 2.000