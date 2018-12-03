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    Главная / Торги / Счетчики учета холодной воды

    Счетчики учета холодной воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 09:0003.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78138Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78138

    Наименование закупки

    Счетчики учета холодной воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 22:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница №39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Контактный телефон

    +7 831 279-53-84

    Факс

    +7 831 279-22-21

    Адрес электронной почты

    gkb39@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Счетчики учета холодной воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 09:00 GMT +303.12.2018 09:0003.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78138Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Счетчики учета холодной воды

    Начальная цена

    7 560,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Московское шоссе. 144Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, шоссе Московское, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик воды ВСГ-20"

    Кол-во: 9.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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