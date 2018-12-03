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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Обучение и проверка знаний требований охраны труда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 19:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56
Почтовый адрес
603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56
Контактный телефон
+7 831 255-92-60
Факс
+7 831 255-92-33
Адрес электронной почты
ddiuod@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение и проверка знаний требований охраны труда
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 00:00 GMT +303.12.2018 00:0003.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78133Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение и проверка знаний требований охраны труда
Начальная цена
15 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту оказания услуг, в течение 5 банковских дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Все закупки и тендеры ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Адрес местонахождения
603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56
Кол-во: 8.000