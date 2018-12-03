www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
то и тр
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 18:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443082, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Пятигорская, 11
Почтовый адрес
443082, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Пятигорская, 11
Контактный телефон
+7 846 330-00-77
Факс
--
Адрес электронной почты
s.spivakov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиваков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
То и тр
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 23:00 GMT +303.12.2018 23:0003.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78127Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
То и тр
Начальная цена
26 446,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, г Самара ул Пятигорская 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
отсрочка платежа 30 рабочих дней,доставка за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Гэмбл"
Все закупки и тендеры ООО "Гэмбл"
Адрес местонахождения
443082, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Пятигорская, 11
Кол-во: 1.000