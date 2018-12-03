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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 00:0003.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78118Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78118

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 17:15

    Документация процедуры

    Перечень_Товара(Приложение_№_3).XLSX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65679

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко Илья Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 00:00 GMT +303.12.2018 00:0003.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78118Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    443 721,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460019 г. Оренбург ул. Терешковой, д. 295Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр цифровой анемометр ИСП-МГ4.01 в Госреестр РФ под № 35211-07 (продлен до 2022 года) ГОСТ 12997"

    Кол-во: 1.000

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