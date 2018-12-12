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Наименование закупки
Раздаточный материал 44ФЗ (смена 17.12-22.12.12)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.12.2018 14:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Почтовый адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Контактный телефон
+7 83147 7-37-22
Факс
--
Адрес электронной почты
aktt@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коннов Петр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Раздаточный материал 44ФЗ (смена 17.12-22.12.12)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.12.2018 08:00 GMT +312.12.2018 08:0012.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78112Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Раздаточный материал 44ФЗ (смена 17.12-22.12.12)
Начальная цена
27 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул 9 Мая, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка единоразовая, стоимость доставки входит в стоимость товара. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ АКТТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ
Адрес местонахождения
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Кол-во: 60.000