www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Топливо
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 12:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607044, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Ближне-Песочное, Зуева, здание 52, помещение 2
Почтовый адрес
607044, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Ближне-Песочное, Зуева, здание 52, помещение 2
Контактный телефон
7-831-71119
Факс
8-831-71119
Адрес электронной почты
srcnes@soc.vks.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Топливо
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2018 08:00 GMT +305.12.2018 08:0005.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78106Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Топливо
Начальная цена
51 677,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, АЗС, расположенные на территории города Выкса Нижегородской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
безналичный расчет, в течение 15 дней после выставления счета на оплату
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ "СРЦН г. Выкса"
Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН г. Выкса"
Адрес местонахождения
607044, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Ближне-Песочное, Зуева, здание 52, помещение 2
Кол-во: 550.000