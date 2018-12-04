Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"

    Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 00:0004.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78101Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78101

    Наименование закупки

    Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 16:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 00:00 GMT +304.12.2018 00:0004.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78101Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"

    Начальная цена

    126 144,07

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калужская область, город Калуга, Ленинский округ, деревня МстихиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    задолженность, 31.12.2018, самовывоз

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Секция многоместная СМ105-03 Троя М трехместная алюминий, искусственная кожа К01 муар 146.8х60.0х74.5СМ"

    Кол-во: 13.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 265562
    Поставка офисной мебели для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Поставка офисной мебели для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"
    265562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    311 938
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Ценовой запрос № 84283
    Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"
    Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"
    84283
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 02:00(GMT+03:00)
    96 567
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить