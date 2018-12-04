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Наименование закупки
Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 16:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 00:00 GMT +304.12.2018 00:0004.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78101Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"
Начальная цена
126 144,07
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калужская область, город Калуга, Ленинский округ, деревня МстихиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
задолженность, 31.12.2018, самовывоз
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 13.000