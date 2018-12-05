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Наименование закупки
ТО модулей газового пожаротушения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 15:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО модулей газового пожаротушения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2018 15:00 GMT +305.12.2018 15:0005.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78097Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО модулей газового пожаротушения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусматривается. Расчет по договору за фактически оказанные услуги осуществляется на основании утвержденного сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления заказчику соответствующего счета на оплату. Счет на оплату по договору предоставляется исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней после утверждения сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) или одновременно с ним. Оплату оказанных услуг Заказчик производит только после проверки выполнения объемов и качества оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000