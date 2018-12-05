Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование не предусматривается. Расчет по договору за фактически оказанные услуги осуществляется на основании утвержденного сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления заказчику соответствующего счета на оплату. Счет на оплату по договору предоставляется исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней после утверждения сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) или одновременно с ним. Оплату оказанных услуг Заказчик производит только после проверки выполнения объемов и качества оказанных услуг.