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    Главная / Торги / ТО вентиляции и кондиционирования воздуха

    ТО вентиляции и кондиционирования воздуха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2018 15:0005.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78092Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78092

    Наименование закупки

    ТО вентиляции и кондиционирования воздуха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 15:13

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_запросу_информации_в_электронной_форме.xls

    Приложение_1_к_запросу_информации_в_электронной_форме.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО вентиляции и кондиционирования воздуха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2018 15:00 GMT +305.12.2018 15:0005.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78092Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО вентиляции и кондиционирования воздуха

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, № 22 а. г. Шахты, ул. Советская, № 161.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Платежи осуществляются заказчиком в валюте Российской Федерации (рублях) в безналичном порядке. Оплата выполненных работ производится без предоплаты. Расчеты за фактически выполненные работы по техническому обслуживанию СВВ и СКВ осуществляются один раз в полугодие на основании счета при условии отсутствия претензий к объему и качеству выполненных работ и подписания заключившими договор сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг), в течение 10 (Десяти) рабочих дней после утверждения Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) заказчиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в количестве 81 шт."

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    30.01.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
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