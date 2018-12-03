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Наименование закупки
Настенный бесконтактный дозатор фирмы Б.Браун
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 14:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Контактный телефон
+7 831 417-75-59
Факс
Адрес электронной почты
zakaz-skkb@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Настенный бесконтактный дозатор фирмы Б.Браун
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 08:00 GMT +303.12.2018 08:0003.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78086Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Настенный бесконтактный дозатор фирмы Б.Браун
Начальная цена
10 847,44
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, ул. Ванеева, 209 г. Нижний Новгород, ГБУЗ НО "СККБ"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка и выгрузка силами и средствами поставщика, авансирование не предусмотрено в течении 10 рабочих дней с момента подпичания товарной накладной, счета, счета-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "СККБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Кол-во: 4.000