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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту установок контроля микроклимата в кабинетах лечебного корпуса ОЦ «Санаторий ЮГ» для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2018 году

    Выполнение работ по ремонту установок контроля микроклимата в кабинетах лечебного корпуса ОЦ «Санаторий ЮГ» для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 09:0003.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78076Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78076

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту установок контроля микроклимата в кабинетах лечебного корпуса ОЦ «Санаторий ЮГ» для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 14:04

    Документация процедуры

    20181128144816296.pdf

    20181128144802536.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по ремонту установок контроля микроклимата в кабинетах лечебного корпуса ОЦ «Санаторий ЮГ» для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 09:00 GMT +303.12.2018 09:0003.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78076Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту установок контроля микроклимата в кабинетах лечебного корпуса ОЦ «Санаторий ЮГ» для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2018 году

    Начальная цена

    478 614,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский р-н, ул.Сибирская, д.6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 календарных дней с момента подписания первичных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт кондиционеров Выполнение работ по ремонту сплит-систем в лечебном корпусе ОЦ "Санаторий "Юг" для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2018г."

    Кол-во: 1.000

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