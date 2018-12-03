www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Коробка раздаточная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 13:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Почтовый адрес
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401
Контактный телефон
+7 831 228-05-78
Факс
+7 831 228-05-78
Адрес электронной почты
cogm-nnov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Коробка раздаточная
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 00:00 GMT +303.12.2018 00:0003.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78075Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Коробка раздаточная
Начальная цена
39 240,19
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603089, г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, д.22, оф.401Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с даты подписания товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
Адрес местонахождения
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401
Кол-во: 1.000