www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Хозяйственные товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 13:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1
Почтовый адрес
606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1
Контактный телефон
+7 83164 3-21-39
Факс
+7 83164 3-22-30
Адрес электронной почты
vdi@soc.vrt.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственные товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 09:00 GMT +303.12.2018 09:0003.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78066Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственные товары
Начальная цена
14 176,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Воротынский район, р.п.Васильсурск, ул.Ленина, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет по факту поставки. Поставка до склада заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "Воротынский дом-интернат"
Все закупки и тендеры ГБУ "Воротынский дом-интернат"
Адрес местонахождения
606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1
Кол-во: 26.000