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    Главная / Торги / Хозяйственные товары

    Хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 09:0003.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78066Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78066

    Наименование закупки

    Хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 13:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение "Воротынский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Воротынский дом-интернат"

    Юридический адрес

    606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1

    Почтовый адрес

    606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1

    Контактный телефон

    +7 83164 3-21-39

    Факс

    +7 83164 3-22-30

    Адрес электронной почты

    vdi@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 09:00 GMT +303.12.2018 09:0003.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78066Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    14 176,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Воротынский район, р.п.Васильсурск, ул.Ленина, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет по факту поставки. Поставка до склада заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "Воротынский дом-интернат"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Воротынский дом-интернат"

    Адрес местонахождения

    606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шампунь 2 в 1 для волос "Крапива" Чистая Линия 250МЛ"

    Кол-во: 26.000

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