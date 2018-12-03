Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится с отсрочкой платежа до 10 рабочих дней с момента поставки товара. Товар поставляется по заявкам Заказчика, в течение 3 рабочих дней с момента направления соответствующей заявки в адрес Поставщика. Договор действует до 20 декабря 2018 года