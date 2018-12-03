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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Страхование имущества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 11:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-62
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашев Евгений Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Страхование имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 05:30 GMT +303.12.2018 05:3003.12.2018 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78039Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование имущества
Начальная цена
16 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр.169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата до 15 января 2019г.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 1.000