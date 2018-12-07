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Наименование закупки
Проведение предрейсового и послерейсового контроля технического состояния транспортных средств Отделения-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 10:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1
Контактный телефон
+7 831 431-98-98
Факс
Адрес электронной почты
22svc_zakupki@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение предрейсового и послерейсового контроля технического состояния транспортных средств Отделения-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 13:00 GMT +307.12.2018 13:0007.12.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78028Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение предрейсового и послерейсового контроля технического состояния транспортных средств Отделения-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, оказание услуг на территории г. Ижевска по адресу СТОРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в месяце, следующем за отчётным, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Волго-Вятское ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1
Кол-во: 1.000