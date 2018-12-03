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    Главная / Торги / Поставка мяча в/б

    Поставка мяча в/б

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 14:0003.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78021Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78021

    Наименование закупки

    Поставка мяча в/б

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 09:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП

    Юридический адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Почтовый адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 83147 6-79-58

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-atsp@atsp-life.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот

    Поставка мяча в/б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 14:00 GMT +303.12.2018 14:0003.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78021Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяча в/б

    Начальная цена

    5 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Арзамас,ул.Мира,д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 5 рабочих дней после подписания договора, оплата по факту поставки в течение 5 рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АТСП
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП

    Адрес местонахождения

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АТСП
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП

    Адрес местонахождения

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мяч спортивный волейбольный Mikasa MVA 300 синтетическая кожа (микрофибра) бутил нейлон №5 желтый синий клееный 8 панелей профессиональный"

    Кол-во: 1.000

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