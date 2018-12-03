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    Главная / Торги / Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385

    Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 07:0003.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78020Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78020

    Наименование закупки

    Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 09:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГАГИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    Почтовый адрес

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Контактный телефон

    +7 83195 2-15-04

    Факс

    +7 83195 2-16-07

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.gag.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 07:00 GMT +303.12.2018 07:0003.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78020Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385

    Начальная цена

    49 238,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607870, Нижегородская область, Гагинский район, с.Гагино, ул.Школьная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 рабочих дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1

    607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф металлический ШХА-850(40) архивный 1850х850х400СМ 41КГ"

    Кол-во: 7.000

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