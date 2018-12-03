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Наименование закупки
Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 09:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1
Почтовый адрес
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44
Контактный телефон
+7 83195 2-15-04
Факс
+7 83195 2-16-07
Адрес электронной почты
uszn@soc.gag.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 07:00 GMT +303.12.2018 07:0003.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78020Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шкаф мелаллический ШХА-900 (40), высота 1850, ширина 910, глубина 385
Начальная цена
49 238,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607870, Нижегородская область, Гагинский район, с.Гагино, ул.Школьная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 5 рабочих дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры УСЗН ГАГИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Школьная, 1
607870, Российская Федерация, Нижегородская область, Гагинский район, Гагино, Ленина, 44
Кол-во: 7.000