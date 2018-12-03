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    Главная / Торги / Поставка теплообменников для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Поставка теплообменников для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 07:0003.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78017Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78017

    Наименование закупки

    Поставка теплообменников для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 11:43

    Документация процедуры

    ким_договор_теплообменники.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка теплообменников для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 07:00 GMT +303.12.2018 07:0003.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78017Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплообменников для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    169 181,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплообменник для котлов «Ferroli Energy Top W 80» PMS 6 Bar"

    Кол-во: 2.000

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