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    Главная / Торги / Техническое обслуживание СВТ для нужд Хабаровского ЛПУМГ

    Техническое обслуживание СВТ для нужд Хабаровского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 09:3003.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78016Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78016

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание СВТ для нужд Хабаровского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 09:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание СВТ для нужд Хабаровского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 09:30 GMT +303.12.2018 09:3003.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78016Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание СВТ для нужд Хабаровского ЛПУМГ

    Начальная цена

    25 736 820,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Российская Федерация, 680509, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1-АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания двустороннего акта сдачи-приёмки услуг, на основании выставленного исполнителем счёта-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по восстановлению картриджей для оргтехники - Заправка и восстановление картриджа А4, А3 (цветной)"

    Кол-во: 16.000

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