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Наименование закупки
Техническое обслуживание СВТ для нужд Хабаровского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 09:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание СВТ для нужд Хабаровского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 09:30 GMT +303.12.2018 09:3003.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78016Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание СВТ для нужд Хабаровского ЛПУМГ
Начальная цена
25 736 820,88
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, Российская Федерация, 680509, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1-АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 30 календарных дней со дня подписания двустороннего акта сдачи-приёмки услуг, на основании выставленного исполнителем счёта-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 16.000