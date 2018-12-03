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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 04:3003.12.2018 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78013Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78013

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 12:45

    Документация процедуры

    Перечень_документов_к_договору.docx

    Запрос_документов.doc

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 04:30 GMT +303.12.2018 04:3003.12.2018 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78013Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    493 419,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Столешница пластик Лигрон 1117 Абетти 1340х860ММ"

    Кол-во: 5.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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