Поставка упаковочных материалов с оказанием услуг по нанесению логотипа ООО "Газпром добыча Астрахань"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата оказанных по настоящему договору услуг производится Заказчиком путём перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами первичных документов по форме №АГП-6, подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору на основании выставленных Исполнителем счетов на оплату. Доставка товара осуществляется силами и средствами Исполнителя до склада Заказчика.