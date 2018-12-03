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    Главная / Торги / Поставка упаковочных материалов с оказанием услуг по нанесению логотипа ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Поставка упаковочных материалов с оказанием услуг по нанесению логотипа ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 07:0003.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78010Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78010

    Наименование закупки

    Поставка упаковочных материалов с оказанием услуг по нанесению логотипа ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 09:17

    Документация процедуры

    Примеры_оформления.jpg

    Фирменные_цвета.jpg

    Спецификация_упак.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка упаковочных материалов с оказанием услуг по нанесению логотипа ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 07:00 GMT +303.12.2018 07:0003.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78010Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковочных материалов с оказанием услуг по нанесению логотипа ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    1 522 513,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 414000, г.Астрахань, ул. Ленина, д.30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных по настоящему договору услуг производится Заказчиком путём перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами первичных документов по форме №АГП-6, подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору на основании выставленных Исполнителем счетов на оплату. Доставка товара осуществляется силами и средствами Исполнителя до склада Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Открытка поздравительная картон дизайнерский 300г/м2 200х94ММ цифровая печать 4+0, тиснение, вкладыш 4+0 с логотипом"

    Кол-во: 1300.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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