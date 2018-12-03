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    Главная / Торги / Поставка противогололедного реагента

    Поставка противогололедного реагента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 04:0003.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78006Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78006

    Наименование закупки

    Поставка противогололедного реагента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2018 07:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противогололедного реагента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 04:00 GMT +303.12.2018 04:0003.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78006Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противогололедного реагента

    Начальная цена

    139 850,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена указана с учетом доставки до складов Покупателя. Продукция должна быть поставлена не позднее 17.12.2018 года. Противогоололедный реагент должен быть расфасован в мешки по 25 кг. Оплата по настоящему договору производится на основании подписанной сторонами накладной по форме № ТОРГ-12 путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика либо иным предусмотренным законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Стоимость доставки входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент противогололедный Power Айсмелт -31С"

    Кол-во: 5000.000

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