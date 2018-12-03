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Наименование закупки
Поставка противогололедного реагента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2018 07:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-08-85
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
opipt@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка противогололедного реагента
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 04:00 GMT +303.12.2018 04:0003.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78006Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противогололедного реагента
Начальная цена
139 850,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена указана с учетом доставки до складов Покупателя. Продукция должна быть поставлена не позднее 17.12.2018 года. Противогоололедный реагент должен быть расфасован в мешки по 25 кг. Оплата по настоящему договору производится на основании подписанной сторонами накладной по форме № ТОРГ-12 путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика либо иным предусмотренным законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Стоимость доставки входит в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 5000.000