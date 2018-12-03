Условия договора

Условия оплаты и доставки

Цена указана с учетом доставки до складов Покупателя. Продукция должна быть поставлена не позднее 17.12.2018 года. Противогоололедный реагент должен быть расфасован в мешки по 25 кг. Оплата по настоящему договору производится на основании подписанной сторонами накладной по форме № ТОРГ-12 путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика либо иным предусмотренным законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Стоимость доставки входит в стоимость продукции.