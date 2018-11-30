Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Амурского филиала ООО "Газпромтранс"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в течение 30 календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Доставка до Заказчика и выгрузка силами и за счет Поставщика. Адрес поставки: 676450, Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. Кручинина, д. 24.