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    Главная / Торги / Поставка принадлежностей к сувенирной продукции (УСЛ 113)

    Поставка принадлежностей к сувенирной продукции (УСЛ 113)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 09:0030.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77984Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77984

    Наименование закупки

    Поставка принадлежностей к сувенирной продукции (УСЛ 113)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 17:18

    Документация процедуры

    logo_gazpromtransgaz_UFA.png

    GTU_cyen.png

    Проект_договора_КИМ.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка принадлежностей к сувенирной продукции (УСЛ 113)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 09:00 GMT +330.11.2018 09:0030.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77984Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка принадлежностей к сувенирной продукции (УСЛ 113)

    Начальная цена

    290 592,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Упаковка подарочная пакет с логотипом бумага мелованная 440х360х100ММ"

    Кол-во: 1400.000

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    Прием заявок:
    23.11.2018 03:00(GMT+03:00)
    67 269
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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