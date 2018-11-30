Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Уплотнения циркуляционного насоса электроподогревателя охлаждающей воды ГД GRUNDFOS Type TP 40-160/2 A-F-A AUUE (23 Сатурн)

    Уплотнения циркуляционного насоса электроподогревателя охлаждающей воды ГД GRUNDFOS Type TP 40-160/2 A-F-A AUUE (23 Сатурн)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 01:0030.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77977Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77977

    Наименование закупки

    Уплотнения циркуляционного насоса электроподогревателя охлаждающей воды ГД GRUNDFOS Type TP 40-160/2 A-F-A AUUE (23 Сатурн)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 16:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Уплотнения циркуляционного насоса электроподогревателя охлаждающей воды ГД GRUNDFOS Type TP 40-160/2 A-F-A AUUE (23 Сатурн)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 01:00 GMT +330.11.2018 01:0030.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77977Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уплотнения циркуляционного насоса электроподогревателя охлаждающей воды ГД GRUNDFOS Type TP 40-160/2 A-F-A AUUE (23 Сатурн)

    Начальная цена

    39 142,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнение торцевое механическое Grundfos TP+D AUUE TP/TPD ALL 16ММ 96409266"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 264521
    Поставка комплектующих к насосно-компрессорному оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022 году.
    Поставка комплектующих к насосно-компрессорному оборудованию для нужд ООО "Газпром...
    264521
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 265265
    Поставка запасных частей на компрессора для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Поставка запасных частей на компрессора для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    265265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 264907
    Поставка запасных частей агрегата насосного для нужд ООО "Газпром метанол"
    Поставка запасных частей агрегата насосного для нужд ООО "Газпром метанол"
    264907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76622
    Закупка мембранного насоса СПБУ Арктическая
    Закупка мембранного насоса СПБУ Арктическая
    76622
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    40 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 75769
    Поставка запасных частей к насосам Sulzer
    Поставка запасных частей к насосам Sulzer
    75769
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    540 589
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 77947
    Поставка комплектующих для ремонта водил
    Поставка комплектующих для ремонта водил
    77947
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    259 322
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 78906
    Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ОАО "Томскгазпром"
    78906
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 20:00(GMT+03:00)
    427 536
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80226
    Поставка ЗИП Hydroplex
    Поставка ЗИП Hydroplex
    80226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    323 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить