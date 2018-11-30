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    Главная / Торги / календари

    календари

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 00:0030.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77975Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77975

    Наименование закупки

    календари

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 16:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Арзамаса"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"

    Юридический адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Почтовый адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Контактный телефон

    +7 83147 9-45-27

    Факс

    +7 83147 9-45-27

    Адрес электронной почты

    csogpvi@soc.arz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Календари

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 00:00 GMT +330.11.2018 00:0030.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77975Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Календари

    Начальная цена

    59 355,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Революции, 18аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"

    Адрес местонахождения

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настенный трехблочный на 3х спиралях Полином Горная Сосна Байкал 2019 год 305x675ММ термоупаковка"

    Кол-во: 10.000

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