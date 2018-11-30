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    Главная / Торги / Поставка кресел для нужд Администрации ООО "Гапромтранс"

    Поставка кресел для нужд Администрации ООО "Гапромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 11:0030.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77967Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77967

    Наименование закупки

    Поставка кресел для нужд Администрации ООО "Гапромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 17:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кресел для нужд Администрации ООО "Гапромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 11:00 GMT +330.11.2018 11:0030.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77967Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кресел для нужд Администрации ООО "Гапромтранс"

    Начальная цена

    121 016,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Стоимость доставки до Заказчика, разгрузки, сборки и вывоза упаковки включены в стоимость. Адрес доставки: г. Москва пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 101

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло офисное для руководителя Адмирал искусственная кожа/пластик черное"

    Кол-во: 14.000

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