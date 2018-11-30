Поставка кресел для нужд Администрации ООО "Гапромтранс"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в течение 30 календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Стоимость доставки до Заказчика, разгрузки, сборки и вывоза упаковки включены в стоимость. Адрес доставки: г. Москва пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 101