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Наименование закупки
Поставка кресел для нужд Администрации ООО "Гапромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 17:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кресел для нужд Администрации ООО "Гапромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 11:00 GMT +330.11.2018 11:0030.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77967Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кресел для нужд Администрации ООО "Гапромтранс"
Начальная цена
121 016,98
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 30 календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Стоимость доставки до Заказчика, разгрузки, сборки и вывоза упаковки включены в стоимость. Адрес доставки: г. Москва пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 101
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 14.000