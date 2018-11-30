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Наименование закупки
Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 Соболь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 16:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"
Почтовый адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"
Контактный телефон
+7 8313 25-88-19
Факс
+7 8313 25-88-19
Адрес электронной почты
domreb1@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветков Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 Соболь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 00:00 GMT +330.11.2018 00:0030.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77966Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 Соболь
Начальная цена
980,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Кирова, дом 3 "А"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата выполненных Работ осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в пределах утвержденных плановых ассигнований, выделенных лимитов бюджетных обязательств и объемов фактически выполненных Работ. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ и выставленного Подрядчиком счета-фактуры, после подписания Заказчиком вышеуказанных документов. Авансирование не более 30% от стоимости договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
Адрес местонахождения
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"
Кол-во: 1.000