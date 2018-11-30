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Наименование закупки
Поставка МФУ и картриджей для нужд ООО "Газпром связь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 16:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-35-70
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
k.maksimov@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МФУ и картриджей для нужд ООО "Газпром связь"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 09:00 GMT +330.11.2018 09:0030.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77961Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МФУ и картриджей для нужд ООО "Газпром связь"
Начальная цена
130 647,48
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, улица Наметкина, дом 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12), доставка силами поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Кол-во: 6.000