Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка дверных и оконных систем, комплектующих, скобяных изделий, фурнитура

    Поставка дверных и оконных систем, комплектующих, скобяных изделий, фурнитура

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 11:0030.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77957Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77957

    Наименование закупки

    Поставка дверных и оконных систем, комплектующих, скобяных изделий, фурнитура

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 15:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-54

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    emirbekov@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дверных и оконных систем, комплектующих, скобяных изделий, фурнитура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 11:00 GMT +330.11.2018 11:0030.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77957Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дверных и оконных систем, комплектующих, скобяных изделий, фурнитура

    Начальная цена

    493 978,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Адрес: 367030, РФ, РД, г. Махачкала,туп. Хаджи Булача 3-й, 13 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок оконный ПВХ пластик REHAU 3430х1700ММ MAXIMAL FIRMA белый с частичным отстеклением"

    Кол-во: 11.660

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 265660
    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром добча Астрахань"
    Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром добча Астрахань"
    265660
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Ценовой запрос № 77049
    Поставка дверных и оконных систем, комплектующих, скобяных изделий, фурнитур
    Поставка дверных и оконных систем, комплектующих, скобяных изделий, фурнитур
    77049
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    572 991
    Лоты:
    1
    Регион:
    Дагестан Республика
    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 79701
    поставка вспомогательных материалов для нужд производственных подразделений заказчика в г. Уфа
    поставка вспомогательных материалов для нужд производственных подразделений заказчика в г. Уфа
    79701
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    611 585
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 80148
    Дверной блок, раковина
    Дверной блок, раковина
    80148
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    22 505
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить