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Наименование закупки
Поставка комплектующих для ремонта водил
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 15:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
+7 495 719-33-49
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашкин Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих для ремонта водил
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 12:00 GMT +330.11.2018 12:0030.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77947Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для ремонта водил
Начальная цена
259 322,05
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Поселение Рязановское, аэропорт ОстафьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По факту поставки в течение 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 5.000