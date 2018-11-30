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Наименование закупки
Поставка сварочного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 16:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Контактный телефон
+7 812 334-66-91
Факс
+7 812 646-12-12
Адрес электронной почты
f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаазе Филипп Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 10:00 GMT +330.11.2018 10:0030.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77940Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочного оборудования
Начальная цена
191 978,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, Северо-Западное лесничество на площадку строительства объекта «Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в течение 3 (Трех) календарных недель с момента подписания Договора, с предварительным уведомлением о готовности Товара к отгрузке за 5 (Пять) рабочих дней до даты поставки. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами, средствами и за счет Поставщика. Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром СПГ Портовая"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром СПГ Портовая"
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Кол-во: 1.000