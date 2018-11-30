Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в течение 3 (Трех) календарных недель с момента подписания Договора, с предварительным уведомлением о готовности Товара к отгрузке за 5 (Пять) рабочих дней до даты поставки. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами, средствами и за счет Поставщика. Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры