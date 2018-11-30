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    Главная / Торги / Поставка сварочного оборудования

    Поставка сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 10:0030.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77940Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77940

    Наименование закупки

    Поставка сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 16:56

    Документация процедуры

    Список_документов.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Информация_о_цепочке_собственников,_включая_бенефициаров.docx

    Декларация_СМСП.docx

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром СПГ Портовая"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром СПГ Портовая"

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 334-66-91

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаазе Филипп Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварочного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 10:00 GMT +330.11.2018 10:0030.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77940Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочного оборудования

    Начальная цена

    191 978,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, Северо-Западное лесничество на площадку строительства объекта «Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в течение 3 (Трех) календарных недель с момента подписания Договора, с предварительным уведомлением о готовности Товара к отгрузке за 5 (Пять) рабочих дней до даты поставки. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами, средствами и за счет Поставщика. Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром СПГ Портовая"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром СПГ Портовая"

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат сварочный для сварки оптических волокон ILSINTECH SWIFT-K11"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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