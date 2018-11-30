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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги по декорированию территории ОЦ "Санаторий "Юг" новогодней иллюминацией
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 14:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по декорированию территории ОЦ "Санаторий "Юг" новогодней иллюминацией
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 10:00 GMT +330.11.2018 10:0030.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77912Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по декорированию территории ОЦ "Санаторий "Юг" новогодней иллюминацией
Начальная цена
208 718,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Сочи мкрн. Советквадже ул. Сибирская 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течении 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ (услуг)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 1.000