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Наименование закупки
Постельные принадлежности (подушка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 13:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Почтовый адрес
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Контактный телефон
+7 831 293-42-20
Факс
Адрес электронной почты
usznzakupki@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Постельные принадлежности (подушка)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 00:00 GMT +330.11.2018 00:0030.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77906Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Постельные принадлежности (подушка)
Начальная цена
8 100,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603043, г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 5 раб. дней с момента подписания договора на основании выставленного счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Адрес местонахождения
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Кол-во: 10.000