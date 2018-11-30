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Наименование закупки
Поставка кронштейнов и проволоки для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 12:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кронштейнов и проволоки для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 04:00 GMT +330.11.2018 04:0030.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77886Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кронштейнов и проволоки для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Начальная цена
478 761,31
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТС и К, 634024, г.Томск, Речпорт грузовой, ул. Причальная, 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
не более 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 300.000