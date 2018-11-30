Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе для ГБПОУ "НРТК"

    Оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе для ГБПОУ "НРТК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 08:0030.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77854Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77854

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе для ГБПОУ "НРТК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 12:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе для ГБПОУ "НРТК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 08:00 GMT +330.11.2018 08:0030.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77854Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе для ГБПОУ "НРТК"

    Начальная цена

    42 372,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, обл.Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств со счета Лицензиата на расчетный счет Лицензиара по факту передачи Лицензии в течении 5 банковских дней на основании счета и акта приема-передачи лицензии. Лицензиар обязуется осуществить передачу Лицензии в течении 5 рабочих дней с даты подписания Контракта.Срок доступа 12 месяцев (подключение с 7 декабря 2018 года)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление доступа к базе данных ЭБС Лань"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Ценовой запрос № 82150
    Правовое обеспечение и консультационные услуги по вопросам актуальности законодательства РФ и регионального законодательства
    Правовое обеспечение и консультационные услуги по вопросам актуальности законодательства РФ и...
    82150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 17:30(GMT+03:00)
    1 089 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Ценовой запрос № 82956
    Програмное обеспечение программы 1 С
    Програмное обеспечение программы 1 С
    82956
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    7 428
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 84251
    Право заключение договора на разработку проекта санитарно-защитных зон по объекту "Узел приема и редуцирования газа на КНГКМ " для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Право заключение договора на разработку проекта санитарно-защитных зон по объекту "Узел приема...
    84251
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    350 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить