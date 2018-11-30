Оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе для ГБПОУ "НРТК"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится путем перечисления денежных средств со счета Лицензиата на расчетный счет Лицензиара по факту передачи Лицензии в течении 5 банковских дней на основании счета и акта приема-передачи лицензии. Лицензиар обязуется осуществить передачу Лицензии в течении 5 рабочих дней с даты подписания Контракта.Срок доступа 12 месяцев (подключение с 7 декабря 2018 года)