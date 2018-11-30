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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе для ГБПОУ "НРТК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 12:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе для ГБПОУ "НРТК"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 08:00 GMT +330.11.2018 08:0030.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77854Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе для ГБПОУ "НРТК"
Начальная цена
42 372,88
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, обл.Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится путем перечисления денежных средств со счета Лицензиата на расчетный счет Лицензиара по факту передачи Лицензии в течении 5 банковских дней на основании счета и акта приема-передачи лицензии. Лицензиар обязуется осуществить передачу Лицензии в течении 5 рабочих дней с даты подписания Контракта.Срок доступа 12 месяцев (подключение с 7 декабря 2018 года)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
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