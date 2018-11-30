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    Главная / Торги / Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 00:0030.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77848Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77848

    Наименование закупки

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 10:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 00:00 GMT +330.11.2018 00:0030.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77848Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 396292)

    Начальная цена

    5 298,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится авансом в размере 100 %, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование средств транспорта и гражданской ответственности ОСАГО"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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