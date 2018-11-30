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    Главная / Торги / Новогодние подарочные наборы для клиентов ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Новогодние подарочные наборы для клиентов ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 10:0030.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77845Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77845

    Наименование закупки

    Новогодние подарочные наборы для клиентов ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 10:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение "Строчковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Юридический адрес

    606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5

    Почтовый адрес

    606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5

    Контактный телефон

    +7 83161 4-39-16

    Факс

    +7 83161 4-39-16

    Адрес электронной почты

    dipi@soc.grd.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Новогодние подарочные наборы для клиентов ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 10:00 GMT +330.11.2018 10:0030.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77845Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Новогодние подарочные наборы для клиентов ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Начальная цена

    10 678,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, ул. Полевая д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, оплата в течении 10 дней с даты поставки. Доставка осуществляется силами поставщика, на адрес заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "Строчковский дом-интернат"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Адрес местонахождения

    606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор новогодний подарочный "Новогодняя почта" 625Г новогодняя картонная коробка 17х7.5х21СМ"

    Кол-во: 45.000

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