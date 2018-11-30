Ценовой запрос на приобретение автомобильного масла и технических жидкостей

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара, после подписания Заказчиком документов о приеме товара в течении 15 рабочих дней. Товар поставляется единовременной партией, с даты заключения договора в течении 5 рабочих дней (дата и время поставки согласовывается с Заказчиком)