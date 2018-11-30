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Наименование закупки
Ценовой запрос на приобретение автомобильного масла и технических жидкостей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 11:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8,
Почтовый адрес
606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8
Контактный телефон
+7 8313 21-09-23
Факс
Адрес электронной почты
bsmp@dzerbsmp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ценовой запрос на приобретение автомобильного масла и технических жидкостей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 09:00 GMT +330.11.2018 09:0030.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77843Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ценовой запрос на приобретение автомобильного масла и технических жидкостей
Начальная цена
85 320,72
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Пирогова д.8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара, после подписания Заказчиком документов о приеме товара в течении 15 рабочих дней. Товар поставляется единовременной партией, с даты заключения договора в течении 5 рабочих дней (дата и время поставки согласовывается с Заказчиком)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Адрес местонахождения
606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8,
606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8
Кол-во: 48.000